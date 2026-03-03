Son Mühür - Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Medvedev, Trump’ın politikalarının devam etmesi halinde küresel bir savaş riskinin artabileceğini savundu.

2 Mart 2026’da TASS’a konuşan Medvedev, "Üçüncü Dünya Savaşı henüz başlamadı, ama Trump çılgın kursunu (suçlu rejim değişikliği politikası) sürdürürse mutlaka başlayacak. Her olay tetikleyici olabilir." ifadelerini kullandı.

Medvedev, Trump yönetiminin izlediğini öne sürdüğü “rejim değişikliği” yaklaşımını küresel istikrar açısından tehlikeli olarak değerlendirdi. Rus yetkili, mevcut jeopolitik gerilimlerin kırılgan bir dengede seyrettiğini ve küçük bir gelişmenin dahi geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceğini savundu.

Rusya'dan manidar çıkış