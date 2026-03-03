Son Mühür- İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir lisede meydana gelen ve eğitim camiasını derin bir yasa boğan trajik olayla ilgili hukuki süreçte yeni bir safhaya geçildi. Bir öğrencinin kendi öğretmeninin hayatına son verdiği, bir başka eğitimciyi ve arkadaşını ise yaraladığı dehşet verici hadisenin ardından, kamu düzeninin korunması ve soruşturmanın selameti gerekçesiyle resmi bir kısıtlama kararı alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), söz konusu olaya ilişkin görsel ve yazılı medyada yer alacak içeriklere yönelik geniş kapsamlı bir yayın yasağı getirildiğini tüm yayıncı kuruluşlara duyurdu.

Yargı kararıyla bilgi kirliliğinin önüne geçiliyor

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesinde yaşanan kan donduran olay hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Adli merciler, soruşturma evresindeki hassasiyeti göz önünde bulundurarak toplumsal infialin engellenmesi ve yargılama sürecinin manipüle edilmemesi amacıyla hareket etti. Bu kapsamda İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, 2026/1970 sayılı dosya numarası üzerinden aldığı kararla, olayın detaylarının paylaşılmasına sınırlama getirdi.

RTÜK’ten 6112 Sayılı kanun hatırlatması

RTÜK’ün resmi sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna ilettiği bilgilendirmede, medya kuruluşlarının uyması gereken yasal çerçeve net bir şekilde çizildi. Yapılan açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümleri uyarınca, mahkeme kararına harfiyen uyulmasının yasal bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Üst Kurul, yayıncıların toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek söz konusu kısıtlama kararına yüksek derecede hassasiyet göstermelerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Soruşturmanın gizliliği ve toplumsal hassasiyet ön planda

Yayın yasağı kararının temelinde, özellikle okullarda meydana gelen bu tür hassas olayların medyada ölçüsüzce yer bulmasının yarattığı psikolojik etkiler ve devam eden adli sürecin korunması yatıyor. Uzmanlar, soruşturma kapsamında henüz netleşmemiş bilgilerin kamuoyuna sızmasının adaletin tecellisini zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. RTÜK ve yargı mercilerinin ortak koordinasyonuyla yürütülen bu süreç, eğitim kurumlarında güven ortamının yeniden tesis edilmesi ve hukuki prosedürlerin dış etkilerden arındırılmış bir şekilde tamamlanmasını amaçlıyor.