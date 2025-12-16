Tanık, bu tür ev partilerinde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu ve katılımcıların çoğunun zaten uyuşturucu kullanmış şekilde geldiğini iddia etti. Özellikle S.S. isimli kadının evinde düzenlenen bir partide, Ersoy’un başka bir odaya gidip geldikten sonra uyuşturucu kullandığını öne sürdü. İfadede ayrıca, uyuşturucunun 5 farklı torbacıdan temin edildiği iddiasına da yer verildi.

Tanık beyanına göre, partiye katılan kişiler uyuşturucu siparişlerini verirken kendi telefonlarını kullanmaktan kaçınıyor, takibe düşmemek için arkadaşlarının telefonları üzerinden iletişim kuruyordu. Bazı eğlence mekânlarına da uyuşturucu siparişi verildiği iddia edildi. Tanık, eve en sık gelenler arasında soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in bulunduğunu, ayrıca Ersoy’un arkadaş grubundan A.G. ve M.K.’nin de bu ortamlara katıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

