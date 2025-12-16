Son Mühür - Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında, tanık ifadeleriyle yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Savcılık dosyasına yansıyan beyanlarda, ev partilerinde uyuşturucunun nasıl sağlandığı ve bu ortamlarda kimlerin bulunduğu anlatıldı.
Tanık ifadeleri ortaya çıktı
Sabah’ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren bir kişi, iş dünyasından bazı isimlerin Mehmet Akif Ersoy’un Seyrantepe’de, Vadi İstanbul yanındaki rezidansındaki bekar dairesine sık sık gittiğini öne sürdü. Tanık, söz konusu evde düzenlenen partilere çok sayıda kişinin katıldığını iddia etti.
Şoke eden iddiaları
Tanık ifadesinde, testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy’un doğum günü kutlamasının da bu evde gerçekleştiğini ve burada E.A. ile D.Y. isimli kişilerle tanışıldığını belirtti. Evde her tarafı aynalarla kaplı bir yatak odası bulunduğunu iddia eden tanık, bu alanın partilerin merkezi konumunda olduğunu öne sürdü.
Tanık, bu tür ev partilerinde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu ve katılımcıların çoğunun zaten uyuşturucu kullanmış şekilde geldiğini iddia etti. Özellikle S.S. isimli kadının evinde düzenlenen bir partide, Ersoy’un başka bir odaya gidip geldikten sonra uyuşturucu kullandığını öne sürdü. İfadede ayrıca, uyuşturucunun 5 farklı torbacıdan temin edildiği iddiasına da yer verildi.
Arkadaşlarının telefonlarını kullanıyormuş
Tanık beyanına göre, partiye katılan kişiler uyuşturucu siparişlerini verirken kendi telefonlarını kullanmaktan kaçınıyor, takibe düşmemek için arkadaşlarının telefonları üzerinden iletişim kuruyordu. Bazı eğlence mekânlarına da uyuşturucu siparişi verildiği iddia edildi. Tanık, eve en sık gelenler arasında soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in bulunduğunu, ayrıca Ersoy’un arkadaş grubundan A.G. ve M.K.’nin de bu ortamlara katıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Rezan Epözdemir ayrıntısı
Savcılığın araştırmalarına göre, Mehmet Akif Ersoy’un bazı arkadaşlarıyla birlikte Barcelona’ya gittiği ve burada da benzer şekilde uyuşturucu kullandığı ile bazı ilişkiler yaşandığı iddia edildi. Dosyada, aynı dönemde Avukat Rezan Epözdemir ile görüşüp yemek yedikleri yönündeki iddialar da yer aldı.