Son Mühür - ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesinde yeni bir kriz baş gösterdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının ardından turnuvaya katılma hakkı kazanan İran’ın durumu belirsizliğe girdi.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, “Bu saldırıdan sonra Dünya Kupası’na katılmamız çok zor” diyerek turnuvayı boykot edebileceklerinin sinyalini verdi. Bu açıklamanın ardından gözler FIFA’ya çevrildi. Öte yandan ev sahibi ülkelerden Meksika’da yaşanan iç güvenlik sorunları da organizasyona ilişkin soru işaretlerini artırdı.

FIFA ne yapacak?

FIFA yönetmeliklerine göre bir federasyonun turnuvadan çekilmesi ya da ihraç edilmesi halinde nihai kararı FIFA veriyor. Masada iki temel senaryo bulunuyor: G Grubu’nun üç takımla oynanması ya da İran’ın yerine başka bir federasyonun davet edilmesi. Yerine yeni bir takım alınması durumunda ise Asya elemelerindeki sıralama veya FIFA’nın özel kararı belirleyici olabilecek.

ABD ev sahipliği yapacak