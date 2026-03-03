Son Mühür- Gökyüzü savunmamızın belkemiğini oluşturan F-16'larımızı kullanmak zorunda kalırsanız ne yapacağınızı biliyor musunuz?

Bu ilginç sorunun cevabını sosyal medyada mizahi paylaşımlarıyla dikkati çeken Aloske Gang takma adlı bir fenomen, bilgisayar oyunu üzerinden hazırladığı videoyla vermiş.

1.57 saniyelik videosuyla bir F-16 uçağının nasıl kalkış yaptığını aşama aşama anlatan fenomenin videosu kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

Gelen tepkiler, Anadolu insanının F-16 kullanmaya çoktan hazır olduğunun ipuçlarını da verdi.



İşte yorumlardan öne çıkanlar...



- F-16 kaldıran adamın diksiyonu, Vezneciler-Topkapı hattı muavini mübarek.

- Hocam çalıştırması tamam not aldık. Bir de indirmesi ile freni anlatır mısın ya da kısa yoldan fırlatma koltuğunu nasıl aktif ediyoruz.

- Böyle bir milleti nasıl yeneceksin ki adam anadan doğma F- 6 kullanmayı biliyor.

- Nasıl indireceğimizi de anlatsaydı keşke.

- Chatten biri abi dizel mi bu yazmış.

- 126 kişi de ne olur ne olmaz diye kaydetmiş.

Tamam kalktık ama nasıl ineceğiz?



Aloske Gang'ın F-16'nın sadece kalkışını gösterip, inişini anlatmaması, F-16'yla gökyüzüne çıktık, peki şimdi nasıl ineceğiz?' diyenleri meraklandırınca yeni bir video daha geldi.

''Uçağı kaldırıp havada kalan arkadaşlara gbu-38 jdam kullanımı, iniş ve gece inişi eğitimi (kısa)'' bilgi notuyla F-16'nın nasıl ineceğini de gösteren fenomenin bu hamlesi takipçilerini belli ki rahatlattı.

Gelen mesajda,

''Bende bir öncekinde mühimmatı nasıl kullanacağımızı anlatmadın diye sitem etmiştim.( Hakkını helal et)

Bir an F16’yla havada gezintiye mi çıkacağız dayı “dedim .

Çok basitmiş not aldım, lazım olur'' sözleri dikkat çekti.



Bir F-16 pilotu ne kadar sürede yetişir?



İlgi çekmek isteyen içerik üreticisinin ikişer dakikalık iki videoyla F-16'nın kalkış ve inişini öğrettiği videoların aksine gerçek hayatta F-16 pilotu olmak için çok zor bir eğitim sürecinden geçiliyor.

Akademik eğitimin üzerine yaklaşık 2-2.5 yıl pilotaj eğitimi sonrası bir F-16 pilotu savaşa hazır hale gelebiliyor.

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaklaşık 17 ay temel/ileri pilotaj eğitimi, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaklaşık 10 ay F-16'ya özgü "Lead-in Fighter Training" (LIFT) ve harbe hazırlık eğitimi düşünüldüğünde tam anlamıyla savaşa hazır bir F-16 pilotu için gereken zaman yaklaşık 7 yılı buluyor.