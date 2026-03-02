Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi arasında yer alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma süreci kentte ve siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

13 kişi hakkında gözaltı kararı

Başlatılan operasyon kapsamında, aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarma ekipleri eşliğinde Bolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başkan Özcan’ın tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Savcılık süreci ve mahkemeye sevk

Soruşturma dosyasına ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, Özcan’ın savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarılması dikkat çekti.

Mahkemenin vereceği kararın, hem yerel yönetim hem de siyasi gündem açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

CHP’den tepki: “Somut delil yok”

Adliyede süreci takip eden CHP’li milletvekilleri arasında bulunan Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada tutuklama talebine tepki gösterdi.

Tanal paylaşımında, “Somut delil yok. Menfaat sağlama yok. Kaçma şüphesi yok. Delil karartma ihtimali yok. Ama Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız tutuklamaya sevk edildi” ifadelerini kullandı.

Siyasi gündemde ilk sıra

Yaşanan gelişme, yerel yönetimlere yönelik soruşturmalar ve siyasi tartışmaların yeniden gündeme taşınmasına neden oldu. CHP cephesi, sürecin hukuki çerçevede ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgularken; soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.