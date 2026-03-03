Son Mühür- Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bazı okullarda teneffüs zillerinin ilahi ve dini içerikli müziklerle değiştirilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Özellikle Merve Safa Erbaş Likoğlu’nun sosyal medya paylaşımı, konuyu yeni bir boyuta taşıdı.

Okullarda teneffüs ziline ilahi uygulaması

Ramazan ayının ilk günlerinde bazı okullarda teneffüs zillerinin ilahi ve dini motifli müziklerle değiştirildiği görüldü.

Uygulamanın özellikle Konya’daki bir okulda hayata geçirildiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldiği belirtildi.

"Ulan..."

Eski Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ve halen kurum bünyesinde vaize olarak görev yapan Likoğlu, söz konusu uygulamayı sosyal medya hesabından övgüyle paylaştı.

Ancak Likoğlu’nun, uygulamayı eleştirenlere yönelik sert ve argo ifadeler kullanması tartışmanın dozunu artırdı.

Likoğlu paylaşımında, "Siz ne akıllanmaz ne uslanmaz insanlarsınız. Ulan bir tane cümleniz yok, lan çocukların havlaması veya cinsel içerikli şarkılar söylemesi ile ilgili, kifayetsizler..." ifadelerine yer verdi.