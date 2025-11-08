AK Parti’nin eski milletvekillerinden Şamil Tayyar, milletvekili dokunulmazlıklarının suistimal edildiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Medya Kritik programında konuşan Tayyar, bazı milletvekillerinin dokunulmazlığı “hakaret ve suç işleme zırhı” olarak kullandığını ifade etti.

Tayyar, “Kürsü dokunulmazlığı, demokratik bir haktır; ancak hakaret etmek için bir araç haline getirilirse, sistemin kendini koruyacak tedbirleri alması gerekir. Eğer parlamentoda bu kadar dosya görüşülemiyorsa, bazı isimler örnek olması açısından yargı önüne çıkarılabilir. Bunlardan biri de Ali Mahir Başarır’dır.” dedi.

“Özgür Özel’le başlamak aşırı olur, ama Başarır’la olabilir”

Tayyar, dokunulmazlıkların kaldırılmasının demokrasiyi güçlendireceğini savunarak, “Bu zırh, düşünce özgürlüğü için değil, suç işlemek için kullanılmamalı. Aslında Özgür Özel’le başlanması gerekir ama genel başkan olduğu için siyaseten aşırı bir adım olabilir. Eğer öyleyse, yakın arkadaşı Ali Mahir Başarır’la başlanabilir.” ifadelerini kullandı.

“AK Parti ve MHP adım atmalı”

Tayyar, AK Parti ve MHP’ye de çağrıda bulunarak, “Eğer siz bu dokunulmazlığı hakaret ve küfürlerin zırhı haline getirenlerin dokunulmazlığını kaldırmıyorsanız, bundan sonra bu tartışmalara girmeyeceğim. Biz Ali Mahir Başarır ve diğerlerine cevap verme mekanizması değiliz.” dedi.

Tayyar, daha önce de CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de” sözleri üzerine dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyleyerek “Artık eylem vakti” çağrısında bulunmuştu.