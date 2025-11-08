AK Parti Teşkilat Başkanlığı, beş ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini duyurdu. Son aylarda istifaların yaşandığı Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il teşkilatlarında yönetim yenilendi.

Partinin Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer atandı.

Açıklamada, görev süresi tamamlanan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür edilerek, yeni atanan isimlere başarı dilekleri iletildi.

AK Parti’de son dönemde teşkilat yapılanmalarında yenilenme süreci yaşanıyor. Genel Merkez, 2025 yılı içinde yerel ve genel seçim hazırlıkları kapsamında örgütlerde dinamizmi artırmaya yönelik yeni atamaların devam edeceğini belirtiyor.