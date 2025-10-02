Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışındaki kamuoyuna yansıyan fotoğraf karesini değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Şamil Tayyar: 1 Ekim’deki Meclis açılışı yeni bir sürprizle başladı

İkinci çözüm sürecinin başladığının altını çizen ve 1 Ekim’deki meclis açılışın sürprizle başladığını vurgulayan Şamil Tayyar, “Geçen yıl 1 Ekim’deki Meclis açılışı bir sürprizle başlamıştı. MHP Lideri Bahçeli, DEM sıralarına giderek tokalaşmış, sonrasında Öcalan çağrısı gelmişti. Derken ikinci çözüm süreci başladı.

Bu yıl 1 Ekim’deki Meclis açılışı yeni bir sürprizle başladı. Uzun bir aradan sonra ilk defa Davutoğlu ve Babacan, Cumhurbaşkanımızla aynı fotoğraf karesine girdi. Müsavat Dervişoğlu da öyle.” diye konuştu.

“CHP giderek daha da yalnızlaşabilir”

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’siz muhalefeti bir araya getirdiğini kaydeden Şamil Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Velhasıl, Cumhurbaşkanımız, CHP’siz muhalefeti bir araya getirdi. Bu fotoğraf, yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir. Kanaatim, yeni Anayasa için yeni birliktelikler gelişebilir. Hatta başarılırsa, seçim ittifakına dönüşebilir. İmamoğlu sarmalı ve iç kavgadan sıyrılamayan CHP, giderek daha da yalnızlaşabilir.”