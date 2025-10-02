Gürsel Tekin, bazı medya organlarına ve gazetecilere yönelik sert açıklamalarda bulundu. Tekin, kendisi hakkında yapılan yayınlara karşı söz hakkını kullanmak istediğini belirterek, aksi halde hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

“Asla yolsuzluğa nulaşmadık”

Tekin, yaptığı açıklamada kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek şunları söyledi:

“Biz hiçbir zaman hırsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatmadık. Buna rağmen hakkımızda asılsız haberler üretildi. Üç kuruş için insanları hedef gösterenlere karşı mücadele edeceğim. Söz hakkımı tanımazlarsa hukuki süreci başlatmak zorunda kalacağım.”

“Partimizin kimliğini korumaya çalışıyoruz”

2 Eylül’den bu yana çağrı heyeti olarak görevi yürüttüklerini hatırlatan Tekin, CHP tabanına teşekkür ederek, “Partimizin kurumsal kimliğinin tartışmaya açılmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ancak sosyal medyada ve televizyonlarda dolaşıma sokulan yalan haberlerle kamuoyunda kafa karışıklığı yaratılmak isteniyor” dedi.

“Televizyonlara çağrı yaptım”

Tekin, hakkında çıkan iddialara karşı televizyon programlarına davet edilmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Defalarca çağrıda bulundum. Yalan ve iftira haberlerin hepsine cevap vermek istiyorum. Cesaretiniz varsa yayınlarınıza davet edin. Orada sadece iftiralara değil, merak edilen tüm sorulara yanıt vereceğim.”

“Organize işlerin üzerine gideceğim”

Bazı gazeteciler ve sosyal medya hesaplarını hedef alarak “paralı troller” ifadesini kullanan Tekin, şunları söyledi:

“Organize işlerin hangi noktalarında olduğunuzu yüzünüze söyleyeceğim. Bizim suskunluğumuz CHP’nin kurumsal kimliğine ve seçmenine duyduğumuz saygıdan kaynaklanıyor. Yoksa çok şey biliyoruz. Bu nedenle özellikle iftira kampanyası yürütenler, çocuklarının gözlerinin içine bakmakta zorlanacak.”