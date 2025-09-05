Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla kamuoyunda bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde yurtdışında yaşayan gazeteci Can Dündar’ın CHP’ye çıkış yolu olarak sokak eylemlerini göstermesini eleştirerek, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şamil Tayyar: CHP için tarihi hata olur

Sandığı çare olarak görmeyen ve sokaktan iktidar devşirmeyi amaçlayan bir anlayışın Cumhuriyet Halk Partisi için tarihi bir hata olacağını savunan Şamil Tayyar, “Can Dündar, CHP’ye ‘çıkış yolu’ olarak sokağı adres gösteriyor, kitlesel eylemler öneriyor. Dündar bu konuda yalnız değil. Partideki ağırlıklı eğilim de bu yönde. Sandığı çare olarak görmeyen, sokaktan iktidar devşirmeyi tasarlayan anlayışın CHP’yi rehin alması, tarihi hata olur.” diye konuştu.

“Toplum kaosa prim vermez”

Ayrıca, Türk toplumunun kaosa prim vermeyeceğini hatırlatan ve bu konuyla ilgil siyasi tarihte çok fazla örnek olduğunu vurgulayan Şamil Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hep tekrar ediyorum, toplum kaosa prim vermez, siyasi tarihimiz nice örnekle doludur. Lafım muhaliflere, bu yazdıklarımı sakın ‘endişe’ gibi algılamayın, iktidar tabanının motivasyonu bu konuda güçlüdür. Haklılığınıza inanıyorsanız, er ya da geç adaletin tecelli edeceğine inanın, toplumun ferasetine güvenin. İnanmıyorsanız, dökülün sokaklara, 75 yıldır tek başına iktidar yüzü görmüyorsunuz, bir 75 yıl daha beklersiniz.”