Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Eren Erdem, aktif siyasi hayatını noktaladığını duyurdu. Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hiçbir politik makama talip olmayacağını belirterek siyaset dışı alanlarda çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Erdem, politik gündem yerine yayıncılık, toplumsal araştırmalar ve kitap çalışmalarıyla ilgileneceğini ifade etti.

Eren Erdem’in açıklaması şu şekilde;

“Kamuoyuna

Gelen çok sayıda mesaja dönemediğim için, topluca yanıtımdır.

Kişi, kurum ve süreçlerden bağımsız olarak; aktif politika hayatımı sonlandırdım. Bir olasılık dahilinde; hangi politik oluşumdan gelirse gelsin, şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut ünvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm. İnsanlığa hizmet için, bugün politik gündemden daha faydalı olacağını düşündüğüm; Neşriyat, Yayıncılık, toplum araştırmaları ve kitap yazma gibi faaliyetler ile meşgulüm. Gelişmeleri takip etmiyorum. Polemikler ile ilgilenmiyorum. Gelen çok sayıda mesaj sebebiyle, ilgililere toplu cevabımdır."