Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci-yazar Şamil Tayyar, geçtiğimiz haftalardan bu yana dünyayı kasıp kavuran ABD/İsrail ile İran savaşıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Şamil Tayyar: İsrail’in demir kubbesi çöktü

Yayınladığı açıklamasında İsrail’in demir kubbesinin çöktüğünü vurgulayan ve İran’ın yeni nesil füzeleriyle isabet oranının arttığına vurgulayan gazeteci Şamil Tayyar, özellikle Dimona kentine düşen füzelerin ciddi can kaybına neden olduğunu kaydederek, “İsrail’in demir kubbesi çöktü. İran’ın yeni nesil füzeleriyle isabet oranı artmaya başladı. Dimona’ya düşen füzeyle İsrail’deki ölü sayısı 7, yaralı sayısı 39 olarak açıklandı, gerçek verilerin bu resmi rakamların çok üzerinde olduğu belirtiliyor.” diye konuştu.

“İnşallah, daha beter olurlar”

Son olarak, İsrail’in son günlerde yapılan saldırılarda savaşın yakıcı ve yıkıcını yönünü ağır hissetmeye başladığını hatırlayan Tayyar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “İran’ın Arad’a fırlattığı füze de İsrail’de ciddi yıkıma yol açtı, çok sayıda yaralıdan söz ediliyor ve İsrail, savaşın yakıcı, yıkıcı ve yok edici yönünü bu denli ağır hissetmeye başladı. İnşallah, daha beter olurlar.”