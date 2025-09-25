Son Mühür / Atakan Başpehlivan İktidara yakınlığıyla kamuoyunda bilinen gazeteci ve yazar Şamil Tayyar, uzun bir süredir İsrail ablukası altında bulunan Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan Küresel Sumud Filosu’nun yolculuğu hakkında önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Şamil Tayyar: İsrail’in saldırılarına rağmen yolculuk sürüyor

Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye yolculuğunun İsrail’in drone saldırılarına rağmen devam ettiğini aktaran Şamil Tayyar, İtalya ile İspanya’nın filoyu korumak için donanma gönderdiğine dikkat çekerek, “Küresel Sumud Filosu’nun Gazze yolculuğu drone saldırılarına rağmen büyük fedakarlıkla devam ediyor. İsrail’in artan saldırıları karşısında önce İtalya ardından İspanya, insani yardım filosunun güvenliğini sağlamak üzere donanma gemisi gönderme kararı aldı.” dedi.

“Türkiye donanma gemisi gönderirse tarihin akışı değişir”

Son olarak, söz konusu yardım filosuna Türkiye’nin de donanma gemisi göndermesinin önemli olduğunun altını çizen ve bu durumun gerçekleştiği senaryoda tarihin akışının değişebileceğinden dem vuran Tayyar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Türkiye de bir donanma gemisi gönderirse tarihin akışı değişebilir. Kanaatim, oluşacak yeni donanma filosuna Türkiye de katılacaktır. Hadi İnşallah, abluka kırılsın, Gazze’ye yeni bir umut olsun.”