Son Mühür - Dünya genelinde yükselen maliyetler ve yoğun fiyat rekabeti havayolu firmalarının kârlılığını zorlarken, Avrupa basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Ayakta yolcu dönemi başlıyor

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, düşük maliyetli havayolu şirketleri 2026 yılında ayakta yolcu taşımaya hazırlanıyor. İddiaya göre, birçok Avrupa merkezli hava yolu firması, İtalyan tasarım şirketi Aviointeriors tarafından geliştirilen ve bisiklet selesini andıran Skyrider 2.0 adlı yarı ayakta koltukları kullanmayı planlıyor. Bu sistemle, koltuk aralıklarının daraltılması sayesinde, 2 saat ve altındaki kısa mesafeli uçuşlarda yolcu kapasitesinin yüzde 20 oranında artırılması hedefleniyor.

Düşük maliyetli bilet satılacak

Haberlere göre, daha az yer kaplayan ve hafif yapısıyla öne çıkan Skyrider 2.0 koltuk tasarımı, temizlik, yakıt tüketimi ve kabin içi bakım maliyetlerinde tasarruf sağlayacak. Bu maliyet avantajıyla bazı havayolu şirketlerinin 1 ila 5 Euro arasında değişen fiyatlarla bilet satmayı planladığı öne sürüldü. Yeni seyahat konseptine bazı yolcuların olumlu yaklaştığı ifade edilirken, bir kesimin ise güvenlik ve konfor konusunda endişeler taşıdığı bildirildi. Öte yandan, sivil havacılık otoritelerinin bu uygulamaya henüz resmi onay vermediği de vurgulandı.