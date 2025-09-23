MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sonrasında telefonla görüştü. Bahçeli, Erdoğan’ı dünya kamuoyuna verdiği güçlü mesajlardan dolayı kutladı.

Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı önemli

Bahçeli, özellikle Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı dünya liderlerini Filistinli mazlumların yanında durmaya çağırmasını son derece değerli bulduğunu dile getirdi.

Erdoğan’ın BM konuşması siyasi gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmiş ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırmıştı. Erdoğan’ın bu mesajı hem Türkiye’de hem de dünyada yankı uyandırmıştı.