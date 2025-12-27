Son Mühür - Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Saadettin Saran hakkında yapılan yorumların haksız olduğunu belirterek, esas alınması gerekenin savcılığın başlattığı gözaltı işlemi olduğunu ifade etti. Tayyar, gözaltının gerekçesinin açık olduğunu vurguladı. Tayyar, savcılığın işlemi hangi suçlamayla yaptığına dikkat çekerek, “Sen uyuşturucu kullanıyorsun, uyuşturucu temin ediyorsun ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırıyorsun denildi” ifadelerini kullandı.

“TCK 188’e göre bu bir tutuklama sebebi”

Şamil Tayyar, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinin alt sınırının 10 yıl hapis cezası öngördüğünü hatırlattı. Bu kapsamda yapılan bir gözaltının, hukuki uygulamalara göre tutuklama talebiyle sonuçlanmasının olağan olduğunu söyledi.

Tayyar, eski bir başsavcıyla yaptığı görüşmeyi aktararak, “Bir kişi serbest bırakıldıktan sonra ikinci kez gözaltına alınıyorsa bu işlem genellikle tutuklama amacı taşır. Usul böyledir” dedi.

“Hukukçular aynı kanaatte”

Tayyar, aralarında avukatların da bulunduğu hukukçuların dosya hakkında benzer değerlendirmeler yaptığını belirtti. Dosyanın ilk haliyle bakıldığında tutuklamaya sevk beklentisinin doğal olduğunu savundu.

“Mahkemeye sevkte tablo değişti”

Mahkemeye sevk aşamasında tutuklama talep edilmemesine dikkat çeken Tayyar, asıl tartışılması gereken noktanın suç vasfındaki değişiklik olduğunu dile getirdi. Tayyar’a göre, sevk sırasında suçlama yalnızca uyuşturucu kullanımıyla sınırlandı.

Bu kapsamda dosyanın Türk Ceza Kanunu’nun 190. maddesi üzerinden değerlendirildiğini belirten Tayyar, “Eğer baştan itibaren sadece uyuşturucu kullanımı söz konusu olsaydı, bizim yorumumuz da değişirdi” dedi.

“Bir gecede neden değişti?”

Şamil Tayyar, suç vasfının kısa sürede değişmesinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini savundu. “Bu suç vasfı neden değişti, nasıl değişti, hangi gerekçeyle değişti, bunu bilmiyoruz” diyen Tayyar, bu sorular yanıtlanmadan yapılan değerlendirmelerin haksız olduğunu ifade etti.

“Ahmet Hakan’a eleştiri”

Tayyar, Ahmet Hakan’ın tutumunu da eleştirerek, dün hükümete eleştirel yaklaşan bir ismin bugün farklı bir çizgide değerlendirme yapmasının kamuoyunda güven sorunu yarattığını söyledi.