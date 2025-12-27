Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre bakanlık ve kamu kurumlarında kritik atamalar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Lüksemburg Büyük Dükalığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı getirildi.

Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak Balkan atanırken, Karadağ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine ise Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü atandı.

Aynı kararla, Strateji ve Bütçe Başkanlığında boş bulunan Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Altay, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Fendoğlu, Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Öz, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder Demirezen ve Birinci Hukuk Müşavirliği görevine Zuhal Edis getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Değer Ecer, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Hasan Bebek atandı. Bakanlıkta boş bulunan Başmüfettişlik görevine ise Müfettiş Yakup Yıldırım getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici ile 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya görevden alınırken, bu görevlere sırasıyla Murat Ayvazoğlu ve Bayram Doğan atandı.

Kararla birlikte Sağlık Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine de Hakan Bozkurt atandı.