CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin kamuoyundaki yankıları sürmeye devam ediyor. Kongrenin iptal kararıyla beraber; CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına da karar verilmişti. Kararların ardından, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

"Özgür Özel dönemi bitti!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tayyar, "CHP İstanbul İl Kurultayının iptal kararıyla, taşlar yerinden oynadı ve Özgür Özel dönemi bitti. Özel’in genel başkan seçildiği 38.Olağan Kurultay’da oy kullanan 196 İstanbul delegesinin görevden alınması, Ankara’da 15 Eylül’deki CHP Kurultayının iptaline ilişkin davayı da aynı yönde etkileyecektir. Bu durumda, İstanbul’da İl Başkanı olarak Gürsel Tekin dönemi başlarken, Ankara’da Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal.

Mahkemenin iptal kararı karşısında tahminim, Kılıçdaroğlu’nun da görevi kabul edeceği yönündedir. Muhtemeldir, Ankara’daki kararla CHP’nin tüm ülke genelindeki kongre süreci durdurulur, 38. kurultay delegeleri görevden alınır, eski PM görevine devam eder. Kılıçdaroğlu yönetimindeki eski PM, yeni kurultay sürecini sıfırdan başlatır. En geç 1 yıl içinde CHP’nin yeni kurultayı yapılmak zorundadır. Yani. CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir." dedi.