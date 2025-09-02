Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Görüşme, MHP’nin resmi sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşıldı.

Bir saatlik görüşme

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmanın yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Tarafların baş başa yaptığı görüşmede samimi bir atmosferin hâkim olduğu ifade edildi.

MHP’den resmi açıklama

MHP’nin X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“TBMM eski Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi’nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin’i samimi bir şekilde uğurladı…”