Son Mühür/Merve Turan- CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali için açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, davanın “mutlak butlan” kapsamında açıldığına dikkat çekerek, kurultayların geçerliliğine ilişkin talepleri kabul etmedi.

Şamil Tayyar’dan değerlendirme

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar’dan değerlendirme geldi. Tayyar, mahkemenin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarıyla uyumlu bir tutum sergilediğini belirterek, davanın CHP’nin iç meselesi olduğunu ifade etti.

Tayyar, “Mahkeme, süreci uzatmak yerine kararını açıklamayı tercih etti. Bu doğru bir yaklaşım. Artık sorun, CHP’nin kendi içinde nasıl çözeceğine bağlı” dedi.

Ne olmuştu?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ardından yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’da bazı delegeler ve parti içi aktörler, süreçte usulsüzlük ve delege iradesinin sakatlanması gibi iddialarda bulunmuştu. Bu iddialar doğrultusunda açılan iptal davası, mahkeme tarafından reddedilerek, kurultayların geçerliliği tescillendi.

Mahkemenin kararına dair ayrıntılar

Şamil Tayyar, yerel mahkemelerin Siyasi Partiler Kanunu’nda boşluklar bulunduğu gerekçesiyle Dernekler veya Medeni Kanunu’na atıfla seçim hukuku oluşturmaya çalışmasına daha önce itiraz ettiğini hatırlattı. Tayyar, mahkemenin bu yolu kapatarak YSK ile uyumlu bir karar verdiğini vurguladı.