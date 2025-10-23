Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden başkan seçilen Özgür Çelik, 24 Ekim Cuma günü saat 11.00’de Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alacak. Çelik, törende partililerle bir araya gelerek yeni dönemin ilk mesajlarını verecek.

Mazbata töreni Bahçelievler’de yapılacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yeni dönemin resmi başlangıcı niteliği taşıyan mazbata töreni, parti örgütleri tarafından geniş katılımla gerçekleştirilecek. İl yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili törene davet edildi. Törende, Çelik’in görevi resmen devralmasının ardından önümüzdeki süreçteki yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

CHP heyeti İmamoğlu’nun davasını takip edecek

Mazbata töreninin ardından CHP heyeti, tutulu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davayı takip etmek üzere Büyükçekmece Adliyesi’ne geçecek. Saat 15.00’te görülmesi planlanan duruşmada, CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda milletvekili ve partili de hazır bulunacak.