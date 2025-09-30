Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gazeteci-yazar Şamil Tayyar, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve tarafları ikna ettiği Gazze Planı ile ilgili önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulunarak, konuyla ilgili mesajlar verdi.

Şamil Tayyar: Söz ve karar Filistin halkının

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Planı ile ilgili herkesin bir fikrinin olduğunu belirten ve klavye başlarında destekleyenler olduğu kadar, karşı olanların da olduğunu belirten Şamil Tayyar, söz ve kararın Filistin halkında olması gerektiğinin altını çizerek, “Trump’ın Gazze planına ilişkin bizim gibi klavye başındaki herkesin bir fikri var, kızanlar var, destekleyenler var. Oysa söz de karar da Filistin halkının, işgale direnen Hamas’ın olmalı.” diye konuştu.

“Gazze’de sandık kurulsa zor bir karar”

Son olarak, söz konusu plan ile ilgili Gazze’de bir sandık kurulsa dahi karar vermenin bölge halkı açısından çok zor olacağını hatırlatan Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bombalarının altında can pazarının yaşandığı Gazze’de geriye kalanlar. Eksik bedenleriyle hayata tutunanlar. Tüm yakınlarını kaybedenler. Yakın tarihin en büyük insanlık dramını yaşayanlar. Onlar bakalım ne diyecek? İmkan olsa da Gazze’de sandık kurulsa. Zor bir karar.”