Son Mühür- 46 bin nüfuslu İznik’e, Papa’nın ziyareti kapsamında 10 ila 15 bin yabancı turistin gelmesi bekleniyor. Dünya medyasının da geniş ilgi göstermesi öngörülen etkinliklerde, törenler canlı yayınlarla milyonlara ulaştırılacak.

Papa 14. Leo’nun ilk ziyareti

ABD ve Peru vatandaşı olan, yedi dil bilen Papa 14. Leo, 8 Mayıs 2025’te seçilmişti. Türkiye’ye yapacağı bu gezi, 1967’den bu yana Vatikan’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen beşinci resmi ziyaret olacak.

Seleften gelen vasiyet

Göreve 2013 yılında seçilen ve 21 Nisan 2025’te hayatını kaybeden Papa Franciscus, İznik Konsili’nin yıldönümüne katılmak istediğini, mümkün olmazsa halefinin bu görevi yerine getirmesini vasiyet etmişti. Papa 14. Leo da bu vasiyeti yerine getireceğini açıklamıştı.

İznik Konsili’nin önemi

Roma İmparatoru Konstantin tarafından 325 yılında toplanan İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Konsil’in, İznik Gölü kıyısındaki ve daha sonra sular altında kalan bir bazilikada yapıldığı düşünülüyor. Söz konusu bazilikanın kalıntıları 2014 yılında gölün altında keşfedilmişti.

Türkiye’ye gelen Papalar

Papa 14. Leo, Türkiye’ye gelen beşinci Papa olacak.

İlk ziyaret 1967’de Papa 6. Paul tarafından yapılmıştı.

1979’da gelen Papa 2. Jean Paul, Esenboğa Havalimanı’nda diz çökerek Türk toprağını öpmüştü.

2006’da Papa 16. Benediktus, 2014’te ise Papa Francesco Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Geçmiş ziyaretlerde Papa’lar, Anıtkabir, Ayasofya, Fener Rum Patrikhanesi ve Efes Selçuk’taki Meryem Ana Evi gibi önemli merkezleri ziyaret etmişti. Papa Francesco’ya ise mütevazı makam araçları olan Renault Symbol ve Fiat Albea tahsis edilmişti.