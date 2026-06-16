Manisa’nın Salihli ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu etkisini gösteren sağanak yağış, birçok noktada seli de beraberinde getirdi. Kısa sürede etkisini artıran yağış sebebiyle cadde ve sokaklar sulara kapılırken, bazı ev ve iş yerlerinde ciddi hasar gerçekleşti.

Özellikle Kurudere, Turan, Atatürk ve Fevzipaşa caddeleri ile bazı mahallelerde yaşanan su baskınları sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış sebebiyle bazı ağaçlar devrilirken, ekipler gün boyunca olumsuzluklarla mücadele etti.

Sağanaktan en fazla etkilenen bölgelerden biri Özyurt Mahallesi olarak göze çarptı. Mahallede yer alan bir ev, sel sularından etkilendi. Evde yalnız olduğu ifade edilen Hanife Mazı, yükselen sular nedeniyle evinde mahsur kaldı.

“Boynuma kadar yükseldi”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hanife Mazı, sel sularının beklenmedik bir hızla yükseldiğini ifade etti.

Arka bahçeden gelen suyun bir anda eve dolduğunu ifade eden Mazı, kapıyı açıp dışarı çıkmaya fırsat bulamadığını belirtti. Sel sularının dakikalar içerisinde boyun seviyesine kadar ulaştığını söyleyen Mazı, canını kurtarmak için yeniden bahçe tarafına yöneldiğini ifade etti.

Mazı, komşularının yardımı sayesinde bulunduğu yerden kurtarıldığını ve olası bir faciadan son anda kurtulduğunu ifade etti.

Eşyalar kullanılamaz hale geldi!

Sel baskınının ardından evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Suyun etkisiyle mobilyalar, elektronik eşyalar ve birçok ev eşyası büyük hasar aldı.

Belediye ekiplerinden hasar tespiti!

Salihli Belediyesi ekipleri tarafından, su baskınından etkilenen bölgelerde çalışma gerçekleştirildi. Selden zarar gören evlerde temizlik çalışmaları yapılırken, hasar tespitleri de yürütüldü.