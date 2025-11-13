Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeleri vatandaşlara anlattı.

Motosiklet, bisiklet ve traktör sürücülerine bilgilendirme

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Mersindere Mahallesi’nde özellikle motosiklet, bisiklet ve traktör sürücülerine yönelik yeni zorunluluklar hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, bu ay yürürlüğe giren yönetmelik değişikliklerini vatandaşlarla paylaştı.

Amaç ceza değil, can güvenliği

Polis ekipleri, kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını hatırlatarak uygulamanın amacının idari para cezası yazmak olmadığını, asıl hedefin can kayıplarının önlenmesi olduğunu vurguladı.