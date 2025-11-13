Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Alaşehir Cennet Hurması Festivali, üç gün boyunca hem lezzet hem de müzik dolu bir programla ilçe halkını bir araya getiriyor. Cennet hurması üretiminin merkezi olarak bilinen Kavaklıdere Mahallesi’nde yapılacak festival, bölgenin tarımsal zenginliklerinin tanıtılması açısından önemli bir adım kabul edildi.

Festival üç gün sürecek

Festival kapsamında ilk gün Berkan Çiftçi, ikinci gün Deniz Toprak, son gün ise ünlü sanatçı Ayşe Dinçer sahne alacak. Etkinlik alanında kurulacak stantlarda yerel ürünler ve el emeği ürünlerin satışı yapılacak; bölge üreticileri ile vatandaşlar aynı platformda buluşacak.

Yerel üreticiye destek hedeflendi

Alaşehir Belediyesi ile Kavaklıdere Mahallesi Muhtarlığının iş birliğiyle hazırlanan festivalin, cennet hurmasının tanıtımına katkı sunması ve yerel ekonomiye destek sağlaması amaçlandı.