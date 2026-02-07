Manisa genelinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Olası su baskınları ve risklere karşı ekipler gece boyunca aralıksız çalışma yürüttü.

Yaklaşık 1000 personel sahaya sevk edildi

Akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte belediye ve MASKİ’ye bağlı yaklaşık 1000 personel, çok sayıda araç ve iş makinesiyle sahaya yönlendirildi. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte ekipler, kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için koordineli şekilde görev yaptı.

Su baskınları ve taşkınlara anında müdahale

Devriye ekiplerinin tespitleri ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda hareket eden saha ekipleri;

yağmur suyu ızgaralarının temizliği,

dere taşkınlarına müdahale,

su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmaları,

heyelan nedeniyle kapanan yolların açılması

gibi çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürdü.

Riskli bölgelerde önlemler artırıldı

Özellikle Devlet Su İşleri kanalları, dere yatakları ve riskli alanlarda önlemler artırıldı. İlçeler ve kırsal mahallelerde meydana gelen ağaç devrilmeleri ve su taşkınlarına ekipler tarafından hızlı müdahale edilerek ulaşım güvenliği sağlandı.

Çalışmalar yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, yağış süresince tüm ekiplerin teyakkuz halinde olmaya devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşlara 24 saatlik iletişim hattı

Yetkililer, vatandaşların yaşadığı sorunları ve talepleri 24 saat boyunca;

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları,

MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi,

ALO 153 Çözüm Merkezi,

444 99 45 numaralı WhatsApp hattı

üzerinden iletebileceğini duyurdu.