Sosyal medyada paylaştığı fragman tadındaki tanıtım videosu kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan Beren Saat, limuzinden inerek kırmızı halıda poz verdiği kareleriyle büyük merak uyandırdı. Peki Beren Saat'in şarkısının adı ne ve ne zaman çıkacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Beren Saat'in şarkısı CapitaliZoo nedir

Beren Saat'in müzik kariyerindeki ilk adımı olan şarkının adı "CapitaliZoo" olarak belirlendi. İngilizce sözlerle hazırlanan parça, ünlü oyuncunun uluslararası bir kitleye ulaşma hedefini yansıtıyor. Şarkının ismi toplumsal bir metafor içeriyor ve derin anlamlar barındırdığı konuşuluyor.

Prodüktörlük ve aranje çalışmalarını Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu üstlendi. Türk pop müziğinin deneyimli ismi, eşinin ses rengine uygun modern ve evrensel bir altyapı hazırladı. Çiftin bu ortak projesi hem kişisel hem de profesyonel bir işbirliğinin ürünü olarak dikkat çekiyor.

Beren Saat şarkısı ne zaman yayınlanacak

CapitaliZoo, 12 Şubat 2026 tarihinde yani yarın tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak. Ocak ayında yapılan duyurunun ardından geri sayım başlamıştı ve beklenen gün geldi.

Beren Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CapitaliZoo'yu sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Bu yeni yolculuğun başlangıcında yanımda olduğunuz için teşekkürler" mesajını verdi.

Klipte avangart kostümler ve sanatsal performans var

Şarkı için hazırlanan klibin görsel açıdan oldukça iddialı olacağı belirtiliyor. Beren Saat klipte avangart kostümleri ve sanatsal performansıyla fark yaratmaya hazırlanıyor. Yüksek prodüksiyon değerine sahip görüntülerin izleyicileri şaşırtacağı konuşuluyor.

Hayranlar ikiye bölündü: Oyunculuğu bırakacak mı

Beren Saat'in bu radikal kariyer hamlesi sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bir kesim ünlü oyuncunun sesini merakla beklerken, bazı takipçiler onu yeniden ekranlarda görmek istediklerini dile getirdi. Saat ise bu projenin yıllardır içinde taşıdığı bir tutku olduğunu ve oyunculukla eş zamanlı yürüteceğini her fırsatta vurguluyor.

Fatmagül'ün Suçu Ne ve Atiye gibi yapımlarla da adından söz ettiren Beren Saat, CapitaliZoo ile sanatçı kimliğine yeni bir boyut eklemeye hazırlanıyor.