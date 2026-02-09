Manisa’nın Yunusemre ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yeri savaş alanını aratmayan bir görüntüye sahne oldu.

Kaza anı ve meydana geldiği yer

Kaza, İzmir-Manisa çevre yolu Saat Kulesi kavşağı Menemen Köprüsü girişinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batı Çevre Yolu üzerinde Akhisar yönüne seyreden D.K. (72) yönetimindeki 16 AFP 130 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.Y. (48) idaresindeki asfalt yüklü traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sol şeride geçerek o sırada İzmir-İstanbul seferini yapan 10 HF 160 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Yaralananlar ve müdahale

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü M.Y., otomobil sürücüsü D.K., otomobilde yolcu olarak bulunan N.K. ile otobüste görevli muavinler E.B. (20) ve K.Ş. (26) yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüste bulunan diğer 11 yolcu ise kazadan yara almadan kurtuldu ve farklı bir otobüse bindirilerek yolculuklarına devam etti.

Soruşturma başlatıldı

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti.