Son yağışlarla birlikte Sarıgöl Ovası’nı sulayan Buldan Barajı ve Afşar Barajı önemli miktarda su topladı. Barajlardaki doluluk oranının artması, özellikle yaz aylarında bağların ve tarım arazilerinin sulanması açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu yağışların devam etmesi halinde yaz sezonunda yaşanabilecek su sıkıntısının büyük ölçüde azalabileceğine dikkat çekiyor.

Çiftçinin yüzü güldü, esnaf yağmura yakalandı

Sağanak yağışlar tarım için sevindirici olurken, Sarıgöl merkezinde günlük yaşamı da etkiledi. Vatandaşlar alışverişlerini şemsiyelerle yaparken, yoğun yağmur nedeniyle bazı esnaflar iş yerlerinde beklemek zorunda kaldı. Kısa süreli aksaklıklar yaşansa da yağışın bereket getirmesi, genel olarak olumlu karşılandı.

“Yağışlar afetsiz şekilde devam etmeli”

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, yağışların tarımsal üretim açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Tüfekçi, kış aylarının bu yıl verimli geçtiğini belirterek, barajların dolmaya başlamasının yaz döneminde bağların sulanması için büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Üreticiler, önümüzdeki günlerde de yağışların düzenli ve afetsiz şekilde sürmesini temenni ediyor.

Yaz sezonu öncesi umutlar yeşerdi

Toprağın suya doyması ve barajlardaki seviyenin yükselmesiyle birlikte Sarıgöl’de yaz tarımı için umutlar arttı. Özellikle üzüm üretimiyle öne çıkan bölgede, yağışların verim ve kaliteyi olumlu etkilemesi bekleniyor. Çiftçiler, bu bereketli dönemin sezon boyunca devam etmesini istiyor.

