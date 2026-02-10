Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Engin Dalmış, uzun süredir kullanılmayan bir fabrikanın trafosunda yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Hareketsiz halde bulundu

Olay, öğle saatlerinde Koşukırı mevkisinde, Atatürk Mahallesi 217 Sokak üzerinde bulunan ve bir süredir üretim yapılmadığı öğrenilen tuğla fabrikasında yaşandı. Fabrika sahasında bulunan trafo bölümünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler hızla sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Engin Dalmış’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri ise fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Yüksek gerilim akımına kapıldığı belirlendi

Yapılan ilk değerlendirmelerde, Dalmış’ın fabrika içerisindeki trafoda bulunan yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair detayların netleşmesi için teknik inceleme başlatıldı.

Otopsi için İzmir’e gönderildi

Genç adamın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Atıl durumdaki fabrikada gerekli güvenlik önlemlerinin bulunup bulunmadığı ve Dalmış’ın olay anında orada bulunma nedeni araştırılıyor.