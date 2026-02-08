Son Mühür - Kent genelinde etkisini artıran sağanak yağış süresince Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla sahada yoğun mesai yaptı. İhbarlara anında müdahale eden ekipler, kritik noktalarda aldığı önlemlerle olumsuzlukların büyümesini engelledi. Yağış boyunca 1000’i aşkın personel, araç ve iş makinesiyle çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Sel sularında mahsur kalan aile kurtarıldı

Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi’nde bir ailenin sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aile bireylerine ulaştı ve tahliyelerini gerçekleştirdi. Güvenli alana alınan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Alaşehir’de 6 kişi ve bir inek tahliye edildi

İtfaiye ekipleri, Alaşehir ilçesi Mantarlı Mahallesi Alaşehir Çayı çevresinde mahsur kalan 6 vatandaşı da güvenli bölgeye tahliye etti. Aynı bölgede sel sularının etkisiyle risk altında kalan bir inek de ekiplerin müdahalesiyle telef olmaktan kurtarıldı.

Mahsur kalan köpek sahibine teslim edildi

Yağışlar nedeniyle Kula ilçesi Seyitali Mahallesi’nde mahsur kalan bir köpek de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Bölgelerde gerekli kontrolleri yapan ekipler, yağışların etkili olduğu alanlarda görevlerine devam etti.