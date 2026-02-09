Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Üç gün süren uygulamalarda binin üzerinde sürücüye cezai işlem uygulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen çok sayıda araç trafikten men edildi.

32 ekip, 68 personel sahadaydı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimlerinin koordinasyonunda 6–8 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlere 32 ekip ve 68 trafik personeli katıldı. İl genelinde yürütülen uygulamalarda 2 bin 833 araç ve sürücü kontrol edildi.

En fazla ceza kask takmamaktan

Denetimler sonucunda kusurlu bulunan bin 91 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Cezaların dağılımında en dikkat çeken ihlal, kask takmama oldu. Bu kapsamda 609 sürücüye ceza kesildi.

Ehliyetsiz ve muayenesiz sürüş öne çıktı

Uygulamalarda ayrıca;

21 sürücüye plaka eksikliği,

57 sürücüye muayenesiz araç kullanma,

60 sürücüye ehliyetsiz araç kullanma,

35 sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullanma,

35 sürücüye yaya yollarında motosiklet sürme

ihlalinden cezai işlem uygulandı. Diğer kanun maddeleri kapsamında ise 274 ayrı işlem yapıldığı bildirildi.

4,2 milyon liralık ceza kesildi

Denetimler sonucunda sürücülere toplam 4 milyon 214 bin 432 lira idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırı olduğu belirlenen 47 araç ise trafikten men edildi.

Denetimler sürecek mesajı

Yetkililer, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Trafik kurallarına uyulmasının, kazaların önlenmesinde hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.