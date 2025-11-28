Borussia Dortmund forması giyen milli orta saha oyuncusu Salih Özcan, TRT Spor’a yaptığı açıklamalarda hem milli takım performansını hem de kariyer planlamasını anlattı.

İspanya karşılaşmasını değerlendirerek sözlerine başlayan Özcan, zor bir başlangıca rağmen oyuna iyi tutunduklarını söyledi:

“Maçtan sonra da söylemiştim. Kaybedecek bir şey yoktu. Biz oyunumuzu oynamak istedik. İlk 15 dakika zorlandık ama maçın içine iyi girdik. Taktiksel olarak da iyi bir maç çıkardık.”

“Dünya Kupası hedefimiz için iki maçı da almamız gerekiyor”

Play-off sürecine de değinen 27 yaşındaki futbolcu, milli takımın kalitesine güvendiğini belirtti:

“İspanya maçından sonra iki maçı da almamız lazım. Kalite ve özgüven var takımda. Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz.”

Sezon sonunda Dortmund’dan ayrılık ihtimali

Salih Özcan’ın Borussia Dortmund ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Deneyimli oyuncu, geleceğiyle ilgili çok sayıda teklif aldığını doğruladı.

Kariyer planıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Teklifler alıyorum ama geleceğime sezon sonu karar vereceğim.”

Süper Lig vurgusu: “Kalite arttı”

Türkiye’deki lig seviyesinin her geçen sezon yükseldiğini söyleyen Özcan, Süper Lig’in artık daha rekabetçi bir yapıda olduğunu belirtti.

Bu sezon Dortmund formasıyla 4 maçta görev alan Salih Özcan, sarı-siyahlı ekipte toplam 88 karşılaşmaya çıkıp 2 asist üretti.