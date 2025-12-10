Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Inter, sahasında Liverpool’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekip adına şanssız bir şekilde başladı. Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz 11. dakikada oyundan çıkıp yerini Zielinski’ye bırakmak zorunda kaldı. Liverpool cephesinde ise kadro dışı olan yıldız futbolcu Muhammed Salah, karşılaşmayı tribünden bile takip etmedi ve sahada görev alamadı.

88'de penaltıdan golü buldular

Karşılaşmanın ilk yarısında 32. dakikada Konate’nin attığı gol VAR kontrolü sonrasında geçersiz sayıldı. Devreye 0-0’lık eşitlikle girildi. İkinci yarıda oyun büyük ölçüde dengede ilerlerken, Liverpool aradığı golü 88. dakikada buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Dominik Szoboszlai hata yapmayarak takımını 1-0 öne taşıdı. Bu gol, maçın skorunu da belirledi.

Sıradaki maçlar

12 puanda kalan Inter, Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında güçlü rakibi Arsenal’ı sahasında ağırlayacak. Puanını 12’ye çıkaran Liverpool ise Marsilya deplasmanında sahne alacak.