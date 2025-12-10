Son Mühür - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’de yer alan 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Kocaelispor çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, futbolun itibarını zedeleyen açıklamaları gerekçesiyle kurulun gündemine alındı. Kurul, İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız’ı talimatlara uymadığı için disiplin işlemine tabi tuttu. Trendyol 1. Lig’den Serikspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor, İmaj Altyapı Vanspor ve Arca Çorum FK de farklı nedenlerle PFDK’ye sevk edildi. Ayrıca Manisa FK karşısında kırmızı kart gören İmaj Altyapı Vanspor oyuncusu Lucas Africo, kural dışı davranışı nedeniyle kurulun incelemesine gönderildi.