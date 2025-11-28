Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, derbi hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınma çalışmasıyla başladı.

8’e 2 pas ve taktik bölüm öne çıktı

Isınmanın ardından oyuncular üç gruba ayrılarak 8’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümü ise tamamen taktik odaklı geçti. Buruk’un özellikle yerleşim ve geçiş oyunlarına yoğunlaştığı görüldü.

Osimhen takımla çalıştı, ardından özel programa geçti

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer aldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde ise fizyoterapist ve atletik performans ekibi eşliğinde sahada kişisel program uyguladı. Yıldız futbolcunun son durumu teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

Bireysel programlar sürüyor

Sakatlık süreçleri devam eden oyuncularla ilgili son durum şöyle:

Yunus Akgün, salon ve saha çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü.

Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina, tedavilerinin ardından bireysel antrenmanlara başladı.

Singo ve Jakobs, günü tedaviyle geçirdi.

Sarı kırmızılılarda program yarın devam ediyor

Galatasaray, derbi hazırlıklarına yarın saat 11.15’te yapacağı antrenmanla devam edecek.