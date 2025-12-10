Son Mühür - Galatasaray’ın Monaco maçını Kontraspor YouTube kanalında yorumlayan Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların ilk ve ikinci yarı performanslarındaki uçurumu öne çıkardı. Kahveci, "İlk yarı ve ikinci yarı arasında siyahla beyaz gibi fark vardı. İkinci yarı ne olduysa… Başka bir takım mı çıktı? Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı" ifadelerini kullandı.

''Galatasaray'ın gücü düşmüş''

Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor maçında da benzer bir düşüş yaşadığını hatırlatan Kahveci, ikinci yarılarda ortaya çıkan performans kaybına dikkat çekti. Ünlü yorumcu, "Barış Sane'ye pas veriyor kaptırıyor, Osimhen Barış'ın önüne atsa karşı karşıya kalacak, uzun atıyor. Jakobs pas veremiyor. Pozisyon olabilecek aksiyonlar bireysel hatalardan dönüyor. Geri gelirken de harcanan bir efor var. Zaten gitmiyor makine… Galatasaray'ın gücü 60 dakikaydı, şimdi 45'e inmiş gibi" dedi.

''İlk yarıdaki oyunu oynarsa çeyrek final görür"

Nihat Kahveci, konuşmasının sonunda Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak bir iddia dile getirdi. Sarı-kırmızılıların Monaco karşısındaki ilk yarı performansını öven Kahveci, "Galatasaray ilk yarıdaki oyunu oynarsa çeyrek final görür" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.