Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında oynanan deplasman maçında Monaco’ya 1-0 yenildi.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray’ın santrforu Victor Osimhen’in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol serisi sona erdi. Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı son 5 maçta 6 gol atan Osimhen, bu performansını bu sezona da taşımış ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 maçta da skor üretmişti. Bu sezon “Devler Ligi”nde toplam 6 gole ulaşan 26 yaşındaki golcü, son 8 maçta ise toplam 12 kez ağları havalandırmıştı. Ancak Monaco karşısında 90 dakika sahada kalan Osimhen, bu kez gol atamayarak serisini sürdüremedi.