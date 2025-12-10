Son Mühür- Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Monaco karşılaşmasının ilk bölümünde takımını ayakta tutan isim oldu. Maghnes Akliouche’nin iki net şutunda gole izin vermeyen Uğurcan, devre boyunca kalesini başarıyla korudu.

VAR sonrası penaltı, Uğurcan’dan iki kritik hamle

Karşılaşmanın 47. dakikasında VAR incelemesi sonucunda Monaco lehine penaltı kararı verildi. Penaltı öncesinde Takumi Minamino’nun sert şutunu çıkaran Uğurcan, ardından Denis Zakaria’nın penaltısını da başarıyla önledi. Bu kurtarış, maçın en kritik anlarından biri olarak öne çıktı.

Sakatlık sonrası oyuna devam etti ama…

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi, 59. dakikada Balogun ile girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı. Saha içinde tedavisi yapılan Uğurcan, yaklaşık 10 dakika daha oyuna devam etti ancak ağrılarının artması üzerine 67. dakikada kenara geldi.

Günay Güvenç oyuna girdi, ilk topunda golü gördü

Uğurcan Çakır’ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç, maça ısınma fırsatı bulamadan ilk pozisyonda topu filelerinde gördü. Değişiklik sonrası skor aleyhe dönerken Galatasaray sahadan mağlubiyetle ayrıldı.