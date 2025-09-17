Nijerya’da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 162’ye çıktığı duyuruldu. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, başkent Abuja ile birlikte 21 eyalette Lassa ateşi vakalarının artış gösterdiği ifade edildi.

Ülkede 25-31 Ağustos tarihleri arasında 10 yeni Lassa ateşi vakasının tespit edildiği belirtilen açıklamada, 1 Ocak - 31 Ağustos dönemindeki toplam vaka sayısının 871'e ulaştığı bildirildi. Ayrıca, aynı dönemde Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki şüpheli ve teyit edilmiş vakaların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre daha az olduğu belirtilirken, kalıcı risklere karşı uyarılar yapıldı. Geçen yıl Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti ise 23 Ocak 2019 tarihinde Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Kritik uyarı geldi

Lassa ateşi, Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülürken, Nijerya'da ilk kez 1969 yılında kuzeydoğudaki Borno eyaletinde tespit edildi. Hastalık, fare dışkısıyla temas yoluyla bulaşmakta olup, insandan insana da geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe neden olabiliyor. Yetkililer, halkı fareler ve diğer kemirgenlerle temas etmekten kaçınmaları konusunda uyarıyor.