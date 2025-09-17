Son Mühür - Türkiye’de kredi kartı kullanımı giderek artarken, borçların ödenmemesi önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Yükselen faiz oranları ve artan günlük harcamalar, vatandaşların borçlarını zamanında kapatmasını zorlaştırıyor. Peki, kredi kartı borcu 3 ay boyunca ödenmediğinde hangi sonuçlar ortaya çıkar?

Süreç nasıl işliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de milyonlarca kişi kredi kartı kullanıyor ve borçlarını düzenli ödeyemeyenlerin sayısı giderek artıyor. Peki, bu gecikmeler karşısında bankalar hangi yöntemleri uyguluyor? Süreç nasıl ilerliyor?

1 Ay Gecikme: Banka, borçluya ödeme hatırlatması ve ihtar mesajları gönderir.

2 Ay Gecikme: Gecikme faizi uygulanmaya başlanır ve ödeme yapılmazsa idari takip süreci başlatılabilir.

3 Ay Gecikme: Borç hala ödenmezse yasal takip devreye girer. Bu aşamada banka avukatları sürece dahil olur ve borçluya karşı icra takibi başlatılabilir.

Bu süreçten sonra kişi kara listeye dahil edilerek kredi notu önemli ölçüde düşer. Bankalarla ilişkiler zorlaşır ve kredi ile kredi kartı başvuruları çoğunlukla reddedilir.

3 ay gecikmede ne yapılmalı?

Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödememek, sadece icra takibiyle sınırlı kalmayıp, uzun vadede finansal yaşamı zorlaştıracak ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar, borcunu ödeyemeyen kişilerin bankalarıyla iletişime geçerek taksitlendirme veya yapılandırma seçeneklerini değerlendirmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.