Bursa merkezli yürütülen ve çok sayıda şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla gündeme oturdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşinin de aralarında bulunduğu toplam 22 kişi, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi ciddi isnatlarla başlattığı soruşturma, üç farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarla neticelendi. Emniyet birimlerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

Adli süreç ve tutuklama kararları

Adliyeye çıkarılan 22 şüpheliden 18'i hakkında tutuklama, 4'ü hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, dosyayı derinlemesine inceledikten sonra eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de yer aldığı 15 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Bu kararla birlikte, adı geçen şüpheliler cezaevine gönderildi. Geri kalan 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Operasyonun halen devam eden bir ayağında ise firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Mal varlıklarına el konulması ve kayyum ataması

Soruşturmanın mali boyutunu ortaya koyan çarpıcı adımlar da atıldı. Yetkili birimler tarafından gerçekleştirilen detaylı aramalarda, çok miktarda nakit para, çeşitli ziynet eşyaları, gayrimenkuller, araçlar ile banka ve kripto para hesaplarına el konularak koruma altına alındı. Suçtan elde edildiği düşünülen varlıkların aklanmasını önlemeye yönelik bu tedbirlerin yanı sıra, operasyonla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şirkete de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum ataması yapıldı.

Soruşturmanın seyri

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın son derece titiz ve detaylı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Başsavcılık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla soruşturmadaki gelişmelerin düzenli olarak paylaşılacağını bildirdi. Bu kapsamlı hukuki süreç, organize suç örgütlenmeleri ve yolsuzluk iddialarıyla mücadelede atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Adli makamların olayı aydınlatma çabaları devam ederken, toplumun bu tür büyük yolsuzluk iddialarına karşı olan hassasiyeti de artarak devam etmektedir.