Yedioth Ahronot’un haberine göre, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyine yönelik saldırıları nedeniyle Kiryat Şimona başta olmak üzere Nehariye ve Akka’daki yerleşimlerde sık sık sirenler çaldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı tarafından yapılan açıklamada, cuma akşamı Kiryat Şimona’ya düşen roketlerin bazı noktalarda hasara yol açtığı, ancak bu sırada uyarı sirenlerinin devreye girmediği belirtildi.

Açıklamada, roket isabet eden bir binada yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü ifade edilirken, başka bir binada da maddi hasar oluştuğu aktarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

“Kuzeyde saldırılar sürüyor: Roketler önlendi, İHA’lar düşürüldü”

Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki Karmiel yerleşimine cuma akşamı attığı 5 roketin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Lübnan’dan Nehariye ve Akka yönüne fırlatılan çok sayıda roketin büyük kısmının yine hava savunma sistemlerince önlendiği, bazı roketlerin ise açık alanlara düştüğü aktarıldı. Akka çevresinde sirenlerin sık sık çaldığı, bölge halkına sığınaklarda kalmaları yönünde uyarılar yapıldığı belirtildi.

Lübnan’dan Yukarı Celile bölgesine 4 insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık alanlara düştüğü ifade edildi. İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise anlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.