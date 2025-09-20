Saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak’ta 34 TJZ 47 plakalı ticari taksisiyle müşteri alan Ali Sancar, kısa süre sonra saldırıya uğramıştı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, taksiciyi başından vurduktan sonra üzerinde bulunan paraları gasbederek kaçmıştı.

Ağır yaralanan Sancar için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İlk müdahalesi yapılan Sancar, hastaneye kaldırılmıştı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gasbedilip öldürüldü

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Sancar’ın üzerindeki paraların alındığı belirlendi. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

“Meslektaşlarımızı birer birer toprağa veriyoruz”

Yaşanan olaya tepki gösteren İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkan Vekili Eyüp Berk, taksicilerin artan şiddet tehdidi altında çalıştığını belirtti. Berk şunları söyledi:

“Çok üzgünüz. Yıllardır mücadele ettiğimiz bir mesele yüzünden yine bir meslektaşımızı kaybettik. Geçen gün bir arkadaşımız bıçaklı saldırıya uğradı, şimdi de Ali abimizi kaybettik.

Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık. Ailelerimiz baskı yapıyor, çocuklarımız evden çıkarken gözlerimizin içine bakıyor. Yolcu alırken artık ‘Acaba bu kişi bana saldırır mı?’ diye düşünür olduk.”

Taksiciler arasında artan korku

Taksiciler, yaşanan saldırılar nedeniyle mesleğin giderek daha tehlikeli hale geldiğini vurguluyor. Berk, meslektaşlarının artık yolcuları seçmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Aracımıza binen kişinin günaydın demesini bile unuttuk. Tek düşündüğümüz, ‘Kapı açıldığında saldırıya uğrayacak mıyız?’ sorusu oldu” dedi.

Soruşturma sürüyor

Emniyet güçleri, Ali Sancar’ı öldüren şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Cinayetin ardından İstanbul’da taksiciler, güvenlik önlemlerinin artırılması ve mesleki güvence talebinde bulundu.