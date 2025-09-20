Antalya'nın Aksu ilçesinde Kumköy Mahallesi’nin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın kısa sürede Kral Yolu mevkiine ulaştı ve ekipler alevlerin deniz yönüne ilerlemesini önlemeye çalıştı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle karadan müdahale ediliyor.

Ayrıca çevre ilçelerden takviye ekipler bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor ve alanın güvenliğini sağlıyor.

Tarım alanlarını koruma çalışmaları sürüyor

Yangın, çilek seralarının bulunduğu bölgeye yaklaşınca ekipler önceliği tarım alanlarının korunmasına verdi.

Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmadığını ve deniz istikametine doğru ilerlediğini bildirdi. Bu nedenle bölgede yaşayanlar tedbir amaçlı uyarıldı ve yangının civardaki tarım arazilerine zarar vermemesi için yoğun çalışmalar yürütüldü.

Oteller tahliye edildi

Yangın bölgesindeki iki otel, misafirlerin güvenliği için tedbir amaçlı boşaltıldı. Turistler başka tesislere yönlendirildi ve otel çalışanlarıyla koordineli tahliye sağlandı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.