Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazası, akşam saatlerinde bölgeyi hareketlendirdi. Saat 19.00 sıralarında Pamukova–İznik kara yolunda ilerleyen S.A. yönetimindeki 11 SB 688 plakalı kamyonet ile H.G. idaresindeki 16 KMC 84 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Z.Y.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücüler ve üç yolcu yaralandı

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Hastaların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay yeri incelemesi yapıldı

Jandarma ekipleri, kazanın yaşandığı noktada geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Z.Y.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın oluş şeklinin aydınlatılması için adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü belirtti.

