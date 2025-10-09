Şişli’de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden ikisinin, olaydan önce bir akaryakıt istasyonunda market alışverişi yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Saldırı detayları

Olay, Şişli’de Zincirlikuyu’dan Beşiktaş yönüne seyir halindeki otomobile, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırı sırasında meydana geldi. Ağır yaralanan Serdar Öktem, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırganlara operasyon

Polis ekipleri, saldırıda kullanılan aracı Arnavutköy’de bir ormanlık alanda buldu. Soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, zanlıların kimlik tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Şüphelilerin kameraya yansıyan görüntüleri

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin saldırıdan yaklaşık iki saat önce bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığını tespit etti. Market içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlıların alışveriş yaptıkları anlar net şekilde kaydedildi.